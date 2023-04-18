МИД отзывает посла из Минска

После приема диктатором Беларуси Александром Лукашенко российского террориста Дениса Пушилина, МИД заявил, что отзывает для консультаций посла в Минске.

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МИД назвал встречу Лукашенко с Пушилиным "попыткой легитимизации этого представителя российской оккупационной администрации в Донецке" и заявил, что считает ее "очередным и вопиющим недружественным актом со стороны Республики Беларусь, направленным на поддержку государства-агрессора РФ".

В связи с этим МИД приняло решение отозвать посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций.

"Минск должен воздерживаться от подобных деструктивных шагов и прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины", – подчеркнули в МИД.

СПРАВКА. 24 февраля 2022 года с территории Беларуси (и РФ) российские войска начали вторжение с целью захвата Киева, несмотря на заверения диктатора . 24 февраля 2022 года с территории Беларуси (и РФ) российские войска начали вторжение с целью захвата Киева, несмотря на заверения диктатора Лукашенко , что ничего такого не будет. Из Беларуси вылетала боевая авиация РФ и наносились удары ракетами и дронами-камикадзе. С севера была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли тяжелые боевые действия. В конце марта – начале апреля оккупантов отбросили от столицы и изгнали с украинского севера . Были отдельные сообщения, что переодетые беларуские военные якобы также участвовали во вторжении, но официального подтверждения этих данных нет.

Кремль продолжает пытаться полноценно втянуть Беларусь в войну, сохраняется угроза повторной попытки врага наступать на Киев со стороны Беларуси.

Россия использует полигоны Беларуси для подготовки оккупационных войск.

В конце марта 2023 года Лукашенко призвал Россию бить по Украине "фосфором, обедненным и обогащенным ураном".

10 апреля на встрече с министром обороны РФ Шойгу он попросил у России "полных гарантий безопасности".

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Сергій Бережний

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