МИД отзывает посла из Минска
После приема диктатором Беларуси Александром Лукашенко российского террориста Дениса Пушилина, МИД заявил, что отзывает для консультаций посла в Минске.
МИД назвал встречу Лукашенко с Пушилиным "попыткой легитимизации этого представителя российской оккупационной администрации в Донецке" и заявил, что считает ее "очередным и вопиющим недружественным актом со стороны Республики Беларусь, направленным на поддержку государства-агрессора РФ".
В связи с этим МИД приняло решение отозвать посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций.
"Минск должен воздерживаться от подобных деструктивных шагов и прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины", – подчеркнули в МИД.
Кремль продолжает пытаться полноценно втянуть Беларусь в войну, сохраняется угроза повторной попытки врага наступать на Киев со стороны Беларуси.
Россия использует полигоны Беларуси для подготовки оккупационных войск.
- В конце марта 2023 года Лукашенко призвал Россию бить по Украине "фосфором, обедненным и обогащенным ураном".
- 10 апреля на встрече с министром обороны РФ Шойгу он попросил у России "полных гарантий безопасности".
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