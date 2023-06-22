Зеленский уволил посла в Беларуси. В апреле его отзывали в Киев из-за действий Лукашенко

Президент Владимир Зеленский уволил Игоря Кизима с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Беларусь. Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента.

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"Уволить Кизима Игоря Юрьевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Беларусь", – говорится в указе.

Кизим находился на дипломатической службе с 1996 года.

В частности, в разное время он был первым секретарем посольств во Франции и Нигерии, и.о. директора Департамента международной безопасности МИД и временно поверенным в делах Украины в Великобритании.

20 февраля 2017 года он был назначен Чрезвычайным и Полномочным послом в Беларуси.

14 апреля 2023 года Министерство иностранных дел отозвало Кизима для консультаций после встречи белорусского диктатора Лукашенко с главарем российских террористов Пушилиным. В МИД назвали факт встречи "очередным и вопиющим недружественным актом со стороны Республики Беларусь, направленным на поддержку государства-агрессора РФ".

14 июня Лукашенко заявил, что Беларусь уже получила от РФ первые единицы тактического ядерного оружия.

Глава ГУР Буданов объяснил, что в Беларусь пока не перевозили ядерные боеголовки, но готовят хранилища.

20 июня Зеленский назначил замминистра обороны послом в Индии.

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