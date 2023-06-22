UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский уволил посла в Беларуси. В апреле его отзывали в Киев из-за действий Лукашенко

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2023, 20:50
Зеленский уволил посла в Беларуси. В апреле его отзывали в Киев из-за действий Лукашенко - Фото
Игорь Кизим (Фото: TUT.BY)

Президент Владимир Зеленский уволил Игоря Кизима с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Беларусь. Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента.

"Уволить Кизима Игоря Юрьевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Беларусь", – говорится в указе.

Кизим находился на дипломатической службе с 1996 года.

В частности, в разное время он был первым секретарем посольств во Франции и Нигерии, и.о. директора Департамента международной безопасности МИД и временно поверенным в делах Украины в Великобритании.

20 февраля 2017 года он был назначен Чрезвычайным и Полномочным послом в Беларуси.

14 апреля 2023 года Министерство иностранных дел отозвало Кизима для консультаций после встречи белорусского диктатора Лукашенко с главарем российских террористов Пушилиным. В МИД назвали факт встречи "очередным и вопиющим недружественным актом со стороны Республики Беларусь, направленным на поддержку государства-агрессора РФ".

  • 14 июня Лукашенко заявил, что Беларусь уже получила от РФ первые единицы тактического ядерного оружия.
  • Глава ГУР Буданов объяснил, что в Беларусь пока не перевозили ядерные боеголовки, но готовят хранилища.
  • 20 июня Зеленский назначил замминистра обороны послом в Индии.

Читайте также: В Беларуси упал вертолет Ми-24 российских оккупантов – видео

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийувольнениебеларусьпосолигорь кизим
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 