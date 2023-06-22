Зеленський звільнив посла в Білорусі. У квітні його відкликали до Києва через дії Лукашенка

Президент Володимир Зеленський звільнив Ігоря Кизима з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Білорусь. Відповідний указ з'явився на сайті Офісу президента.

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"Звільнити Кизима Ігоря Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Білорусь", – йдеться в указі.

Кизим перебував на дипломатичній службі з 1996 року.

Зокрема, у різний час він був першим секретарем у посольствах у Франції та Нігерії, в.о. директора Департаменту міжнародної безпеки МЗС та тимчасово повіреним у справах України у Великій Британії.

20 лютого 2017 року його призначили Надзвичайним і Повноважним послом в Білорусі.

14 квітня 2023 року Міністерство закордонних справ відкликало Кизима для консультацій після зустрічі білоруського диктатора Лукашенка з ватажком російських терористів Пушиліним. У МЗС назвали факт зустрічі "черговим і кричущим недружнім актом з боку Республіки Білорусь, спрямованим на підтримку держави-агресора РФ".

14 червня Лукашенко заявив, що Білорусь вже отримала від РФ перші одиниці тактичної ядерної зброї.

Глава ГУР Буданов пояснив, що в Білорусь поки що не перевозили ядерні боєголовки, але готують сховища.

20 червня Зеленський призначив заступника міністра оборони послом в Індії.

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