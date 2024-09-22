Україна відреагувала на зустріч Лукашенка з ватажком терористів Пушиліним

Олександр Лукашенко (Фото: EPA)

Міністерство закордонних справ "рішуче засуджує" проведення "офіційної" зустрічі диктатора Олександра Лукашенка з російським гауляйтером тимчасово окупованої частини Донеччини Денисом Пушиліним. Відповідна заява з'явилася на сайті українського дипломатичного відомства.

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"Ця зустріч є ще одним підтвердженням, що позиція теперішньої влади Білорусі щодо суверенітету та територіальної цілісності України продиктована виключно вказівками Кремля та не має нічого спільного ані з міжнародним правом, ані з міжнародними зобов’язаннями Республіки Білорусь", – зазначає МЗС.

Україна "відкидає лицемірну риторику" Лукашенка стосовно його "принципів" співпраці з тимчасово окупованими українськими територіями, а також вважає це черговим свідченням підтримки загарбницької російської війни.

Українська дипломатія закликала білоруський народ усвідомити, що така політика Лукашенка руйнує принципи добросусідства та взаємної поваги, на яких будувалися відносини між двома народами.

Такі недружні дії політичного керівництва Білорусі "не можуть залишитися без належного реагування" та матимуть негативні наслідки для двосторонніх відносин, зауважує МЗС. Які саме наслідки будуть – не уточнюється.

Про зустріч Лукашенка з Пушиліним стало відомо 19 вересня, але вони зустрічалися не вперше. Так, 18 квітня 2023-го диктатор уже офіційно приймав ватажка терористичної ДНР у себе. Тоді офіційний Київ відкликав свого посла з Білорусі для консультацій, а вже у червні його звільнив президент Володимир Зеленський.

Наразі у Мінську працює тимчасово повірена у справах України. У серпні Лукашенко заявив, що українські дрони нібито порушили повітряний простір країни. Повірену викликало МЗС Білорусі та заявило, що може поставити питання стосовно закриття українського посольства в Мінську.

На це українське дипломатичне відомство закликало Білорусь "не нагнітати" антиукраїнські настрої та не "створювати враження" щодо уявних неіснуючих загроз.

Наприкінці того ж місяця МЗС повідомило, що Білорусь під виглядом навчань зосереджує "значну кількість" військ поблизу північних кордонів України – сусідів закликали відвести війська.

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