Європарламент засудив вибори президента у Білорусі та закликав не визнавати Лукашенка

Депутати заявили, що проти режиму Лукашенка потрібно посилити санкції

Олександр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Депутати Європарламенту проголосували резолюцію, в якій закликали не визнавати майбутніх фіктивних президентських виборів у Білорусі та засудили режим диктатора Олександра Лукашенка. Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Вибори президента у Білорусі заплановані на 26 січня. Резолюцію підтримали 567 євродепутатів, 25 виступили проти, а 66 утрималися від голосування.

Європарламент засудив грубі порушення прав людини та демократичних принципів у Білорусі, які посилилися на тлі майбутніх виборів президента.

"Парламент просить ЄС, його держави-члени та міжнародну спільноту не визнавати легітимність чинного диктатора Олександра Лукашенка як президента після голосування, оскільки Лукашенко безжально править Білоруссю з 1994 року", – сказано у повідомленні.

Депутати Європарламенту зазначили, що зараз, на відміну від 2020 року, Лукашенко має лише "формальних" суперників на виборах. Не визнаючи легітимності білоруського диктатора, Європарламент висловлює "непохитну підтримку" народу Білорусі у його прагненні до "демократії, свободи та прав людини".

Крім того, парламент хоче посилити санкції проти Білорусі, а депутати стурбовані становищем політв'язнів у країні. За даними правозахисної організації "Весна", їх налічується понад 1200 осіб.

"Резолюція закликає ЄС та його держави-члени продовжити розслідування порушень прав людини в країні та підтримати заходи щодо притягнення до відповідальності, зокрема шляхом застосування правового принципу "універсальної юрисдикції", – йдеться у повідомленні.

Крім того, депутати Європарламенту засуджують співучасть режиму Лукашенка у повномасштабній війні Росії проти України. Вони закликають розширити санкції проти осіб, які відповідають за репресії у Білорусі.

5 січня Зеленський заявив, що Лукашенко вибачався перед ним у перші дні повномасштабної війни. Але вже 6 січня спікер Лукашенка спростувала цю заяву.

7 січня у Центрі при РНБО не бачать загрози наступу з Білорусі, попри скупчення військ.