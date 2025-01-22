Европарламент осудил выборы президента в Беларуси и призвал не признавать Лукашенко
Депутаты Европарламента проголосовали резолюцию, в которой призвали не признавать предстоящие фиктивные президентские выборы в Беларуси и осудили режим диктатора Александра Лукашенко. Об этом сказано на сайте Европарламента.
Выборы президента в Беларуси запланированы на 26 января. Резолюцию поддержали 567 евродепутатов, 25 выступили против, а 66 воздержались от голосования.
Европарламент осудил грубые нарушения прав человека и демократических принципов в Беларуси, которые усилились на фоне предстоящих выборов президента.
"Парламент просит ЕС, его государства-члены и международное сообщество не признавать легитимность действующего диктатора Александра Лукашенко в качестве президента после голосования, поскольку Лукашенко безжалостно правит Беларусью с 1994 года", – сказано в сообщении.
Депутаты Европарламента отметили, что сейчас, в отличие от 2020 года, у Лукашенко есть только "формальные" соперники на выборах. Не признавая легитимности беларусского диктатора, Европарламент выражает "непоколебимую поддержку" народу Беларуси в его стремлении к "демократии, свободе и правам человека".
Кроме того, парламент хочет усилить санкции против Беларуси, а депутаты обеспокоены положением политзаключенных в стране. По данным правозащитной организации "Весна", их насчитывается свыше 1200 человек.
"Резолюция призывает ЕС и его государства-члены продолжить расследование нарушений прав человека в стране и поддержать меры по привлечению к ответственности, в том числе путем применения правового принципа "универсальной юрисдикции", – говорится в сообщении.
Вдобавок к этому депутаты Европарламента осуждают соучастие режима Лукашенко в полномасштабной войне России против Украины. Они призывают расширить санкции против лиц, ответственных за репрессии в Беларуси.
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