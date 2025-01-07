Беларусь накапливает войска на границе. В Центре при СНБО говорят, угрозы наступления нет

Александр Лукашенко и представители армии Беларуси (Фото: БелТА)

Угрозы наступления из Беларуси нет, несмотря на заявления о "наращивании войск" у границы. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

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По его словам, информация, которая распространяется в сети о наращивании войск в Беларуси, не означает создания ударных группировок и подготовки к наступательным действиям.

"Силы обороны Украины полностью контролируют ситуацию в пограничных районах", – отметил он.

Днем 7 января мониторинговый канал "Белорусский Гаюн" сообщил, что Беларусь нарастила военное присутствие на границе с Украиной. Сухопутные войска переброшены в Столинский, Лельчицкий, Мозырский и Гомельский районы.

Также сообщалось, что в конце декабря 2024 года из России в Беларусь прилетал военно-транспортный самолет Ил-76 армии РФ.

Карта накопления войск, фото: Белорусский Гаюн