Спикер Лукашенко опровергла, что тот просил прощения у Зеленского

Извинений Лукашенко "не приносил, по той простой причине, что извиняться нам не за что", утверждает Наталья Эйсмонт

Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: EPA)

Спикер диктатора Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт отрицает, что тот просил прощения у президента Владимира Зеленского за ракетные удары по Украине. Об этом она сказала в комментарии российскому РБК.

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Эйсмонт заявила, что телефонный разговор в первые дни полномасштабного российского вторжения в Украину якобы произошел благодаря эмоциональной реакции младшего сына Лукашенко Николая, имевшего в телефоне личный контакт Зеленского.

"В чем была суть того разговора: наш президент [диктатор Беларуси] прежде всего говорил о том, что конфликт разгорелся на территории Украины, на территории Зеленского, и именно ему через некоторое время придется больше, чем кому-либо отвечать за гибель людей", – сказала она.

Спикер добавила, что именно поэтому Лукашенко якобы призвал сесть за стол переговоров, что и было сделано. Она вспомнила о трех раундах переговоров в Беларуси и встрече в Стамбуле.

"Никаких извинений президент Беларуси [диктатор] Зеленскому не приносил, по той простой причине, что извиняться нам не за что", – подытожила спикер Лукашенко.

О телефонном разговоре с Лукашенко в первые дни полномасштабного вторжения России Зеленский рассказал в подкасте Лекса Фридмана, который вышел 5 января. Президент заявил, что беларуский диктатор просил прощения и говорил: "Это не я".

Зеленский спросил Лукашенко, как тот допустил, что по Украине из Беларуси летят ракеты. Беларуский диктатор предложил ему в ответ ударить по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, который для него "так много значит".

22 сентября 2024 года МИД осудил проведение "официальной" встречи Лукашенко с российским гауляйтером временно оккупированной части Донецкой области Пушилиным.

16 октября Зеленский заявил, что Украина воюет уже с тремя странами – Россией, Северной Кореей и Ираном. В то же время о Беларуси, ставшей плацдармом для полномасштабного наступления оккупационных войск РФ на Украину, он не упомянул.