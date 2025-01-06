Речниця Лукашенка заперечила, що той просив вибачення у Зеленського
Володимир Путін і Олександр Лукашенко (Фото: EPA)

Речниця диктатора Білорусі Олександра Лукашенка Наталія Ейсмонт заперечила, що той перепрошував у президента Володимира Зеленського за ракетні удари по Україні. Про це вона сказала у коментарі російському РБК.

Ейсмонт заявила, що телефонна розмова у перші дні повномасштабного російського вторгнення в Україну нібито відбулася завдяки емоційній реакції молодшого сина Лукашенка Миколи, який мав у телефоні особистий контакт Зеленського.

"У чому була суть тієї розмови: наш президент [диктатор Білорусі] насамперед говорив про те, що конфлікт розгорівся на території України, на території Зеленського, і саме йому через деякий час доведеться більше, ніж будь-кому відповідати за загибель людей", – сказала вона.

Речниця додала, що саме тому Лукашенко нібито закликав сісти за стіл переговорів, що і було зроблено. Вона згадала про три раунди переговорів у Білорусі й зустріч у Стамбулі.

"Жодних вибачень президент Білорусі [диктатор] Зеленському не приносив, з тієї простої причини, що перепрошувати нам нема за що", – підсумувала речниця Лукашенка.

Про телефонну розмову з Лукашенком у перші дні повномасштабного вторгнення Росії Зеленський розповів у подкасті Лекса Фрідмана, який вийшов 5 січня. Президент заявив, що білоруський диктатор просив вибачення і казав: "Це не я".

Зеленський запитав у Лукашенка, як той допустив, що по Україні з Білорусі летять ракети. Білоруський диктатор запропонував йому у відповідь вдарити по Мозирському нафтопереробному заводу, який для нього "так багато значить".

  • 22 вересня 2024 року МЗС засудило проведення "офіційної" зустрічі Лукашенка з російським гауляйтером тимчасово окупованої частини Донецької області Пушиліним.
  • 16 жовтня Зеленський заявив, що Україна воює вже з трьома країнами – Росією, Північною Кореєю та Іраном. Водночас про Білорусь, яка стала плацдармом для повномасштабного наступу окупаційних військ РФ на Україну, він не згадав.
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