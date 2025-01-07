У Центрі при РНБО не бачать загрози наступу з боку Білорусі попри накопичення військ

Керівник Центру заявив, що ситуація на кордоні контрольована

Олександр Лукашенко та представники армії Білорусі (Фото: БелТА)

Загрози наступу з Білорусі немає, попри заяви про "нарощування військ" біля кордону. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

За його словами, інформація, яка шириться в мережі про нарощення військ у Білорусі, не означає створення ударних угруповань і підготовку до наступальних дій.

"Сили оборони України повністю контролюють ситуацію в прикордонні", – зазначив він.

Вдень 7 січня моніторинговий канал Беларускі Гаюн повідомив, що Білорусь наростила військову присутність в українському прикордонні. Сухопутні війська перекинуто до Столинського, Лельчицького, Мозирського та Гомельського районів.

Також повідомлялося, що наприкінці грудня 2024 року з Росії до Білорусі прилітав військово-транспортний літак Іл-76 армії РФ.

Мапа накопичення військ, фото: Беларускі Гаюн