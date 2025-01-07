У Центрі при РНБО не бачать загрози наступу з боку Білорусі попри накопичення військ
Загрози наступу з Білорусі немає, попри заяви про "нарощування військ" біля кордону. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.
За його словами, інформація, яка шириться в мережі про нарощення військ у Білорусі, не означає створення ударних угруповань і підготовку до наступальних дій.
"Сили оборони України повністю контролюють ситуацію в прикордонні", – зазначив він.
Вдень 7 січня моніторинговий канал Беларускі Гаюн повідомив, що Білорусь наростила військову присутність в українському прикордонні. Сухопутні війська перекинуто до Столинського, Лельчицького, Мозирського та Гомельського районів.
Також повідомлялося, що наприкінці грудня 2024 року з Росії до Білорусі прилітав військово-транспортний літак Іл-76 армії РФ.
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