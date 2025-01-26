В Беларуси начались "выборы" президента. Лукашенко баллотируется в седьмой раз

В стране создано 5325 избирательных участков. В этом году спарринг-партнерами диктатора стали три представителя провластных партий

Александр Лукашенко (Фото: ЕРА/GAVRIIL GRIGOROV)

В Беларуси 26 января начались "выборы" президента, сообщает Белта. Уже на седьмой срок может переизбраться диктатор страны Александр Лукашенко.

В стране создано 5325 избирательных участков, которые будут работать сегодня с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Избиратели также могут проголосовать на дому. Если человек не может прийти на участок по состоянию здоровья или по другим весомым причинам, он имеет право обратиться в участковую комиссию устно или письменно с просьбой организовать голосование на его месте, поясняет издание.

С 21 по 25 января в Беларуси проходило так называемое досрочное "голосование". По официальным данным, в нем якобы приняло участие 41,81% граждан, внесенных в списки избирателей.

Лукашенко возглавляет Беларусь с 1994 года. Сейчас подходит к концу его шестой срок. В этом году спарринг-партнерами диктатора стали три представителя провластных партий – Сергей Сираков, Александр Хижняк и Олег Гайдукевич – а также псевдооппозиционный кандидат Анна Канопацкая, пишет DW.

Ранее представитель министерства иностранных дел Георгий Тихий заявлял, что Украина не будет признавать легитимность Лукашенко после выборов 2025-го. По его словам, Киев не видит никаких предпосылок для возобновления контактов с беларусским диктатором.

5 января 2025 года президент Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Лукашенко в первые дни полномасштабного вторжения России. Президент заявил, что беларусский диктатор просил прощения и говорил: "Это не я".

6 января спикер Лукашенко Наталья Эйсмонт возразила, что тот извинялся перед Зеленским за ракетные удары по Украине.