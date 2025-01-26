У Білорусі розпочалися "вибори" президента. Лукашенко балотується всьоме

У країні створено 5325 виборчих дільниць. Цього року спаринг-партнерами диктатора стали три представники провладних партій

Олександр Лукашенко (Фото: ЕРА/GAVRIIL GRIGOROV)

У Білорусі 26 січня розпочалися "вибори" президента, повідомляє Белта. Вже на сьомий термін може переобратися диктатор країни Олександр Лукашенко.

У країні створено 5325 виборчих дільниць, які будуть працювати сьогодні з 8:00 до 20:00 за місцевим часом.

Виборці також можуть проголосувати вдома. Якщо людина не може прийти на дільницю через стан здоров'я або з інших вагомих причин, вона має право звернутися до дільничної комісії усно або письмово з проханням організувати голосування на її місці, пояснює видання.

З 21 до 25 січня в Білорусі проходило так зване дострокове "голосування". За офіційними даними, у ньому нібито взяли участь 41,81% громадян, внесених до списків виборців.

Лукашенко очолює Білорусь з 1994 року. Наразі добігає кінця його шостий термін. Цього року спаринг-партнерами диктатора стали три представники провладних партій — Сергій Сираков, Олександр Хижняк та Олег Гайдукевич — а також псевдоопозиційний кандидат Анна Канопацька, пише DW.

Раніше речник міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявляв, що Україна не визнаватиме легітимність Лукашенка після виборів 2025-го. Також, за його словами, Київ не бачить жодних передумов для відновлення контактів з білоруським диктатором.

5 січня 2025 року президент Зеленський розповів про телефонну розмову з Лукашенком у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Президент заявив, що білоруський диктатор просив вибачення і казав: "Це не я".

6 січня речниця Лукашенка Наталія Ейсмонт заперечила, що той перепрошував у Зеленського за ракетні удари по Україні.