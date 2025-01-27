Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС про невизнання "виборів" у Білорусі – Радіо Свобода

За даними журналістів, спочатку заяву не підтримали Угорщина та Словаччина, але згодом Братислава погодила документ

Кая Каллас (ЕРА/Olivier Matthys)

Угорщина відмовилася підтримати спільну заяву країн ЄС щодо неприйняття результатів президентських "виборів" у Білорусі. Про це пише Радіо Свобода з посиланням на обізнаних співрозмовників в Брюсселі.

Представники країн Євросоюзу планували опублікувати спільну заяву про невизнання "виборів" у Білорусі, на яких усьоме переміг диктатор Олександр Лукашенко – йому приписали майже 87% голосів.

Не маючи підписів представників усіх 27 країн ЄС, верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас разом із єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос оприлюднили власну заяву.

Вони різко розкритикували "вибори" в Білорусі як недемократичні, закликали звільнити всіх політичних в’язнів, зокрема працівника представництва ЄС, і натякнули на можливість запровадження нових санкцій проти Мінська.

Спершу білоруська служба Радіо Свобода повідомила, що проєкт заяви не підтримали Угорщина та Словаччина. Згодом Братислава погодила документ, залишивши Угорщину єдиною країною ЄС, яка відмовилася його підписати.

Через це Каллас і Кос були змушені оприлюднити окрему заяву, зазначають журналісти.

26 січня 2025 року у Білорусі відбулися "вибори" президента. Переміг Лукашенко, який незмінно править країною з 1994 року.

Речник міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявляв, що Україна не визнаватиме легітимність Лукашенка після виборів 2025-го.