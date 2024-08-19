Вэнс: Приоритетом внешней политики Трампа в случае победы станет сдерживание Китая

Джей Ди Вэнс (Фото: ЕРА/EDWARD M. PIO RODA)

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс заявил, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре главным направлением его внешней политики станет противодействие Китаю. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

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Высказываясь по поводу обязательств США перед союзниками в рамках НАТО и других альянсов, Вэнс отметил, что и он, и Трамп считают: "Европа и другие страны не должны получать поддержку бесплатно. Америка не должна быть мировым жандармом, и страны НАТО должны нести свою долю ответственности, а не перекладывать бремя на плечи американских налогоплательщиков".

Вэнс подчеркнул, что цель кампании Трампа – сделать НАТО настоящим партнерством, где каждый член альянса берет на себя равную ответственность. Это, по его мнению, позволит США сосредоточиться на главном вызове внешней политики ХХ века — сдерживании Китая.

Кроме того, Вэнс заявил, что одним из приоритетов станет возвращение производств и рабочих мест из Китая обратно в США, восстановление промышленности и укрепление экономики страны.

"Мы не должны позволять китайцам строить свой средний класс за счет нашего. Если мы справимся с этим, то сможем успешнее противостоять Китаю в течение следующих 50 лет. Вот на чем мы должны сосредоточиться, это важнейшая внешнеполитическая проблема", – заявил кандидат в вице-президенты.

4 мая 2024 года The Telegraph писало, что Трамп в случае победы на выборах в США рассматривает планы заставить членов НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП.

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