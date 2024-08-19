Венс: Пріоритетом зовнішньої політики Трампа у разі перемоги стане стримування Китаю

Джей Ді Венс (Фото: ЕРА/ EDWARD M. PIO RODA)

Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс заявив, що у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у листопаді, головним напрямом його зовнішньої політики стане протидія Китаю. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News.

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Висловлюючись щодо зобов'язань США перед союзниками в рамках НАТО та інших альянсів, Венс зазначив, що і він, і Трамп вважають: "Європа та інші країни не повинні отримувати підтримку безплатно. Америка не має бути світовим жандармом, і країни НАТО повинні нести свою частку відповідальності, а не перекладати тягар на плечі американських платників податків".

Венс підкреслив, що мета кампанії Трампа — зробити НАТО справжнім партнерством, де кожен член альянсу бере на себе рівну відповідальність. Це, на його думку, дозволить США зосередитися на головному виклику зовнішньої політики сучасності — стримуванні Китаю.

Крім того, Венс заявив, що одним із пріоритетів стане повернення виробництв і робочих місць із Китаю назад до США, відновлення промисловості й зміцнення економіки країни.

"Ми не повинні дозволяти китайцям будувати свій середній клас коштом нашого. Якщо ми впораємося з цим, то зможемо успішніше протистояти Китаю впродовж наступних 50 років. Ось на чому ми повинні зосередитися, це найважливіша зовнішньополітична проблема", – заявив кандидат у віцепрезиденти.

4 травня 2024 року The Telegraph писало, що Трамп у разі перемоги на виборах у США розглядає плани змусити членів НАТО збільшити витрати на оборону до 3% ВВП.

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