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Верещук напомнила украинцам: На псевдореферендумы не ходить, с оккупантами не сотрудничать

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2022, 23:09
Верещук напомнила украинцам: На псевдореферендумы не ходить, с оккупантами не сотрудничать - Фото
Ирина Верещук (Фото: facebook.com/vereshchuk.iryna)

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях, игнорировать псевдореферендумы россиян и не сотрудничать с оккупантами. Об этом она сказала в эфире телемарафона.

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Верещук отметила, что в РФ могут заявлять "что угодно" по поводу проведения псевдореферендумов – для Украины это ничего не значит. Для России же, по словам министра, это будет означать усиление санкций и увеличение военной помощи для Украины со стороны Запада.

"Я очень призываю наших граждан, которые сейчас, к сожалению, вынужденно находятся на временно оккупированных территориях, не принимать участия ни в каких "референдумах", игнорировать, не идти, не участвовать в участковых [избирательных] комиссиях, или как они там их называют. Вообще игнорировать этот процесс – тем самым помочь армии и помочь себе", – сказала Верещук.

Также она напомнила о согласованном правительством законопроекте об уголовной ответственности за принудительную паспортизацию на оккупированных территориях. В нем предлагается ввести наказание до 15 лет тюрьмы за получение паспорта РФ.

  • По данным пропагандистских росСМИ, оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о "присоединении к России" временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
  • У Зеленского заявили, что псевдореферендумы никак не повлияют на позицию президента и Вооруженных Сил Украины, но в случае их проведения малейшие шансы на дипломатию между Украиной и РФ будут сведены на нет.

Читайте также: США, Германия, Франция, Эстония и НАТО осудили планы РФ провести "референдумы" в Украине

Оксана Житнюк
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