Верещук объяснила свою позицию по паспортам РФ в оккупации: Эта дискуссия вредит Украине

Вице-премьер Ирина Верещук объяснила свою позицию насчет получения российских паспортов на временно оккупированных территориях и заявила, что дискуссия об этом "вредит информационной безопасности" Украины. Об этом она написала в Facebook.

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По ее словам, она всегда рекомендовала не брать паспорта РФ на захваченных территориях, а поэтому была удивлена реакцией медиа.

"Также я не очень понимаю, почему я должна объяснять свою рекомендацию не брать вражеские паспорта. Что и кому непонятно?", — заявила Верещук.

Она отметила, что в жизни бывают сложные ситуации, когда российский паспорт может понадобиться для выезда из оккупации, получения медицинской помощи или пенсии.

"Человек сам примет решение, исходя из своих жизненных обстоятельств. Но это не значит, что я должна или могу рекомендовать людям брать вражеские паспорта. Не должна и не могу. Это не только о документах, но и о ценностях и позиции", — считает министр. Чиновница заявила, что, кроме украинцев, в оккупации есть граждане, которые покинули захваченные территории, чтобы не брать паспорта России, а еще есть бойцы, которые воюют, чтобы в Украине не было российских паспортов.

"Многие СМИ развернули публичную дискуссию по поводу целесообразности получения российских паспортов на оккупированных территориях. Обращаюсь к таким СМИ: такая дискуссия вредит информационной безопасности Украины, лучше ее прекратить", — подчеркнула Верещук. Резюмируя, она сказала, что внутри власти нет дискуссии насчет российских паспортов, а с уполномоченным по права человека Дмитрием Лубинцом у нее нет никаких разногласий. 30 апреля 2023 года Лубинец сказал, что украинцы в оккупации могут взять российский паспорт из соображений собственной безопасности, чтобы не стать заложниками.

1 мая Верещук заявила, что не рекомендует брать российские паспорта на временно оккупированных территориях.

Позже Верещук прокомментировала "противоречивость" позиции ее ведомства с мнением омбудсмена – подчеркнула, что нужно "не идти на сотрудничество с врагом". Читайте также: Путин издал указ о "депортации" с оккупированных территорий отказавшихся от гражданства РФ

Дмитро Гриниченко

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