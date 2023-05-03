Верещук объяснила свою позицию по паспортам РФ в оккупации: Эта дискуссия вредит Украине
Вице-премьер Ирина Верещук объяснила свою позицию насчет получения российских паспортов на временно оккупированных территориях и заявила, что дискуссия об этом "вредит информационной безопасности" Украины. Об этом она написала в Facebook.
По ее словам, она всегда рекомендовала не брать паспорта РФ на захваченных территориях, а поэтому была удивлена реакцией медиа.
"Также я не очень понимаю, почему я должна объяснять свою рекомендацию не брать вражеские паспорта. Что и кому непонятно?", — заявила Верещук.
Она отметила, что в жизни бывают сложные ситуации, когда российский паспорт может понадобиться для выезда из оккупации, получения медицинской помощи или пенсии.
- 30 апреля 2023 года Лубинец сказал, что украинцы в оккупации могут взять российский паспорт из соображений собственной безопасности, чтобы не стать заложниками.
- 1 мая Верещук заявила, что не рекомендует брать российские паспорта на временно оккупированных территориях.
- Позже Верещук прокомментировала "противоречивость" позиции ее ведомства с мнением омбудсмена – подчеркнула, что нужно "не идти на сотрудничество с врагом".
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