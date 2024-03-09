Верещук: Любые слухи или сплетни о расформировании Минреинтеграции – неправда

Ирина Верещук (Фото: International Summit of Cities and Regions)

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий не планируют расформировать, и подобные слухи не соответствуют действительности. Об этом заявила глава ведомства, вице-премьер Ирина Верещук.

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Она отметила, что 9 марта "некоторые" СМИ, ссылаясь на неназванные источники во власти, в контексте дискуссии вокруг реформы правительства "чего-то" написали, что якобы Минреинтеграции хотят расформировать.

Министр не стала комментировать реформу правительства или информацию о других министерствах, но высказалась о своем ведомстве.

"Любые заявления либо слухи, либо сплетни о расформировании Минреинтеграции являются неправдой. Это я говорю как журналистам, которые пишут эти глупости о министерстве, так и их неназванным источникам во власти", – заявила Верещук.

Информацию о том, что правительство якобы планирует расформировать Минреинтеграции, опубликовало издание NV, ссылаясь на неназванных собеседников в Офисе президента и фракции партии Слуга народа.

"Вопрос есть и к некоторым министрам, и к вице-премьерам, например, к Ирине Верещук, – ее Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий планируют расформировать", – сказал один из собеседников в комментарии журналистам.

Также в материале NV говорилось о дискуссиях по расформированию Министерства молодежи и спорта, Министерства культуры и информполитики, Министерства агрополитики.

4 марта премьер Шмыгаль заявил, что в рамках реформы государственной службы количество министерств планируется сократить на треть.

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