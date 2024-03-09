Верещук: Будь-які чутки або плітки про розформування Мінреінтеграції є неправдою

Ірина Верещук (Фото: International Summit of Cities and Regions)

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій не планують розформовувати, і подібні чутки не відповідають дійсності. Про це заявила очільниця відомства, віцепрем’єрка Ірина Верещук.

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Вона зазначила, що 9 березня "деякі" ЗМІ, посилаючись на неназвані джерела у владі, в контексті дискусії навколо реформи уряду "чогось" написали, що начебто Мінреінтеграції хочуть розформувати.

Міністерка не стала коментувати реформу уряду або інформацію щодо інших міністерств, але висловилась щодо свого відомства.

"Будь-які заяви або чутки, або плітки про розформування Мінреінтеграції є неправдою. Це я кажу як журналістам, які пишуть ці дурниці про міністерство, так і їх неназваним джерелам у владі", – заявила Верещук.

Інформацію про те, що уряд нібито планує розформувати Мінреінтеграції, опублікувало видання NV, посилаючись на неназваних співрозмовників в Офісі президента і фракції партії Слуга народу.

"Питання є і до деяких міністрів, і до віцепрем'єрів, наприклад, до Ірини Верещук, – її Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій планують розформувати", – сказав один із співрозмовників у коментарі журналістам.

Також в матеріалі NV йшлося про дискусії щодо розформування Міністерства молоді та спорту, Міністерства культури та інформполітики, Міністерства агрополітики.

4 березня прем'єр Шмигаль заявив, що в рамках реформи державної служби кількість міністерств планується скоротити на третину.

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