Верховная Рада может выйти из карантина 18 мая – проект постановления

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Карантин в Верховной Раде может закончиться 18 мая. Парламент начнет работать в обычном режиме. Об этом сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

Нардеп опубликовал скриншот проекта постановления №3434, реквизиты которого есть на сайте Верховной Рады.

Проект внес глава партии Слуга народа Давид Арахамия.

В проекте постановления говорится, что в связи с отменой части ограничительных мер, введенных для предотвращения распространения коронавируса, "с 18 мая 2020 года Верховная Рада работает в соответствии с календарным планом проведения третьей сессии".

Также в проекте постановления отмечается, что пункт 1 постановления парламента от 17 марта о вопросах организации работы ВР на период действия карантина утрачивает силу (пункт 1: "…в течение действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, и до его отмены Верховная Рада Украины работает в режиме работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах)").

13 апреля стало известно, что Верховная Рада не будет переходить на дистанционное голосование – почти все фракции выступили с предложением продолжить работу Рады в стандартном режиме с уменьшенным количеством пленарных заседаний.