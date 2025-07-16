Верховная Рада увеличила численность СБУ на 10 000 человек

Увеличение численности персонала касается как военного, так и мирного времени

Глава СБУ Василий Малюк (Фото: СБУ)

Верховная Рада увеличила численность Службы безопасности Украины в мирное и военное время, а также внесла некоторые другие изменения в деятельность службы. Об этом сообщила депутат от партии Европейская солидарность Ирина Геращенко.

За закон о деятельности СБУ и повышении ее эффективности в связи с войной проголосовали 311 народных депутатов.

Закон предусматривает увеличение общей численности СБУ в мирное время с 27 000 до 37 000 человек, в особый период (кроме периода действия военного положения) – с 31 000 до 41 000 человек.

Из них численность подразделения СБУ, осуществляющего оперативно-боевую деятельность и специальные мероприятия, составит 10 000 человек, а на период действия военного положения – в количестве согласно мобилизационному плану, но не менее 10 000.

Закон также разрешил сотрудникам СБУ использовать беспилотники, оружие и боевую технику во время мероприятий по обеспечению государственной безопасности и переименовал подразделение по борьбе с терроризмом в Центр специальных операций "А".

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.