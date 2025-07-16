Верховная Рада увеличила численность СБУ на 10 000 человек
Верховная Рада увеличила численность Службы безопасности Украины в мирное и военное время, а также внесла некоторые другие изменения в деятельность службы. Об этом сообщила депутат от партии Европейская солидарность Ирина Геращенко.
За закон о деятельности СБУ и повышении ее эффективности в связи с войной проголосовали 311 народных депутатов.
Закон предусматривает увеличение общей численности СБУ в мирное время с 27 000 до 37 000 человек, в особый период (кроме периода действия военного положения) – с 31 000 до 41 000 человек.
Из них численность подразделения СБУ, осуществляющего оперативно-боевую деятельность и специальные мероприятия, составит 10 000 человек, а на период действия военного положения – в количестве согласно мобилизационному плану, но не менее 10 000.
Закон также разрешил сотрудникам СБУ использовать беспилотники, оружие и боевую технику во время мероприятий по обеспечению государственной безопасности и переименовал подразделение по борьбе с терроризмом в Центр специальных операций "А".
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
- СБУ принимает более активное участие в отражении вооруженной агрессии России против Украины на всех уровнях, от передовой до операций в тылу врага.
- Самая известная на сегодняшний день операция "Паутина" состоялась 1 июня, когда СБУ нанесла удары по четырем стратегическим аэродромам России.
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