Верховна Рада збільшила чисельність СБУ на 10 000 осіб

Збільшення кількості працівників стосується як воєнного, так і мирного часу

Глава СБУ Василь Малюк (Фото: СБУ)

Верховна Рада збільшила чисельність Служби безпеки України в мирний і воєнний час, а також внесла деякі інші зміни в діяльність служби. Про це повідомила народна депутатка від Європейської солідарності Ірина Геращенко.

За закон щодо діяльності СБУ та підвищення її ефективності у зв’язку з війною проголосували 311 народних депутатів.

Закон передбачає збільшення загальної чисельності СБУ у мирний час із 27 000 до 37 000, в особливий період (крім періоду дії воєнного стану) – з 31 000 до 41 000 осіб.

З них чисельність підрозділу СБУ, що здійснює оперативно-бойову діяльність та спеціальні заходи, становитиме 10 000 осіб, а на період дії воєнного стану – у кількості згідно з мобілізаційним планом, але не менш ніж 10 000.

Закон також дозволив військовослужбовцям СБУ використовувати безпілотники, зброю і бойову техніку під час заходів для забезпечення державної безпеки та перейменував підрозділ боротьби з тероризмом у Центр спеціальних операцій "А".

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.