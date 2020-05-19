Верховная Рада выходит из карантина: в повестке дня реформа СБУ и закон о медиа

Сегодня, 19 мая, Верховная Рада возобновляет рассмотрение законопроектов в обычном режиме, в соответствии с календарным планом третьей сессии.
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Парламент планирует рассмотреть в первом чтении, в частности, законопроекты:
- №2590, о вопросах гражданства;
- №3196, о реформе СБУ;
- №2693, закон о медиа.
Во втором чтении Рада может сегодня принять законопроекты:
- №2521, о программной политике и территории распространения иновещания;
- №2372, об изменениях в законодательстве по безопасности использования ядерной энергии.
Также сегодня Рада может определиться с представителями в комиссии по проведению конкурса на должность директора ГБР.
Полная повестка дня парламента опубликована на официальном сайте.