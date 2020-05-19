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Верховная Рада выходит из карантина: в повестке дня реформа СБУ и закон о медиа

Верховная Рада выходит из карантина: в повестке дня реформа СБУ и закон о медиа - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
19.05.2020, 07:11

Верховная Рада возвращается к работе по календарному плану, сегодня парламент может выбрать представителей в комиссии по отбору директора ГБР

Сегодня, 19 мая, Верховная Рада возобновляет рассмотрение законопроектов в обычном режиме, в соответствии с календарным планом третьей сессии.

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Парламент планирует рассмотреть в первом чтении, в частности, законопроекты:

- №2590, о вопросах гражданства;

- №3196, о реформе СБУ;

- №2693, закон о медиа.

Во втором чтении Рада может сегодня принять законопроекты:

- №2521, о программной политике и территории распространения иновещания;

- №2372, об изменениях в законодательстве по безопасности использования ядерной энергии.

Также сегодня Рада может определиться с представителями в комиссии по проведению конкурса на должность директора ГБР.

Полная повестка дня парламента опубликована на официальном сайте.

  • 12 марта Верховная Рада ограничила доступ в свои помещения, отменила командировки нардепов по Украине, а журналистов перестала пускать в кулуары.
  • 13 апреля стало известно, что Верховная Рада не будет переходить на дистанционное голосование – почти все фракции выступили с предложением продолжить работу Рады в стандартном режиме с уменьшенным количеством пленарных заседаний.
  • 13 мая Рада приняла решение вернуться к работе по календарному плану третьей сессии.
Денис Юдин
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