Верховный суд отказался рассматривать иск об отмене роспуска Рады

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Верховный суд отказал в открытии производства по иску к президенту Владимиру Зеленскому о признании недействительным указа о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов. Там говорят, что рассмотрение таких дел относится к юрисдикции Конституционного суда. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

"Верховный Суд пришел к выводу, что, согласно содержанию положений ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 150 Конституции Украины, проверка на предмет соответствия Конституции Украины всех без исключения правовых актов Верховной Рады и президента относится к полномочиям Конституционного суда", - сказано в сообщении.

Постановление может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда в течение 15 дней со дня его принятия.

Об обжаловании указа Зеленского в Верховном суде сообщил ранее координатор общественного движения Спільна справа Александр Данилюк.

Также известно, что 24 мая депутаты Рады передали в Конституционный суд представление, в котором просят суд признать неконституционным указа Зеленского о роспуске парламента.