Роспуск Рады обжаловали, но в Верховном суде об этом не знают

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов обжаловали в Верховном суде. Об этом сообщил у себя в Facebook координатор общественного движения Спільна справа Александр Данилюк (не путать с экс-министром финансов Александром Данилюком, - ред.).

"Выборы должны проходить по открытым спискам и кандидаты должны подавать декларации, господин Зеленский", - добавил он.

В пресс-службе Верховного суда не смогли подтвердить LIGA.net эту информацию.

"Нет такой информации на данный момент", - уточнили в Кассационном админсуде Верховного суда.

Данилюк - юрист, адвокат, руководитель Центра оборонных реформ, сотрудник американского научно-исследовательского фонда Potomac Foundation. Баллотировался в президенты на выборах 2019 года, был советником министра обороны Валерия Гелетея.

20 мая Зеленский вступил в должность президента и сразу же заявил, что распускает Раду. 21 мая он подписал соответствующий указ о досрочном прекращении полномочий парламента и досрочных выборах. Созванное по его просьбе заседание Рады вчера закончилось демаршем нардепов: идею Зеленского об отмене мажоритарной части выборов и снижении проходного барьера до 3% даже не включили в повестку. У президента отреагировали на это крылатым выражением.

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