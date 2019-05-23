Роспуск Рады обжаловали, но в Верховном суде об этом не знают

Указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов обжаловали в Верховном суде. Об этом сообщил у себя в Facebook координатор общественного движения Спільна справа Александр Данилюк (не путать с экс-министром финансов Александром Данилюком, - ред.).
"Выборы должны проходить по открытым спискам и кандидаты должны подавать декларации, господин Зеленский", - добавил он.
В пресс-службе Верховного суда не смогли подтвердить LIGA.net эту информацию.
"Нет такой информации на данный момент", - уточнили в Кассационном админсуде Верховного суда.
Данилюк - юрист, адвокат, руководитель Центра оборонных реформ, сотрудник американского научно-исследовательского фонда Potomac Foundation. Баллотировался в президенты на выборах 2019 года, был советником министра обороны Валерия Гелетея.
20 мая Зеленский вступил в должность президента и сразу же заявил, что распускает Раду. 21 мая он подписал соответствующий указ о досрочном прекращении полномочий парламента и досрочных выборах. Созванное по его просьбе заседание Рады вчера закончилось демаршем нардепов: идею Зеленского об отмене мажоритарной части выборов и снижении проходного барьера до 3% даже не включили в повестку. У президента отреагировали на это крылатым выражением.