Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
23.05.2019, 12:04

Роспуск Рады обжаловали, но в Верховном суде об этом не знают

Роспуск Рады обжаловали, но в Верховном суде об этом не знают - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Истец - юрист из общественного движения Спільна справа Александр Данилюк, баллотировался в президенты на выборах 2019 года

Указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов обжаловали в Верховном суде. Об этом сообщил у себя в Facebook координатор общественного движения Спільна справа Александр Данилюк (не путать с экс-министром финансов Александром Данилюком, - ред.).

"Выборы должны проходить по открытым спискам и кандидаты должны подавать декларации, господин Зеленский", - добавил он.

В пресс-службе Верховного суда не смогли подтвердить LIGA.net эту информацию. 

"Нет такой информации на данный момент", - уточнили в Кассационном админсуде Верховного суда.

Данилюк - юрист, адвокат, руководитель Центра оборонных реформ, сотрудник американского научно-исследовательского фонда Potomac Foundation. Баллотировался в президенты на выборах 2019 года, был советником министра обороны Валерия Гелетея.

20 мая Зеленский вступил в должность президента и сразу же заявил, что распускает Раду. 21 мая он подписал соответствующий указ о досрочном прекращении полномочий парламента и досрочных выборах. Созванное по его просьбе заседание Рады вчера закончилось демаршем нардепов: идею Зеленского об отмене мажоритарной части выборов и снижении проходного барьера до 3% даже не включили в повестку. У президента отреагировали на это крылатым выражением.

Тема дня. Зеленский проиграл первый бой в Раде. Почему?

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, выборы, Александр Данилюк, обжалование, верховный суд, роспуск, Спільна Справа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 