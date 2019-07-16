Верховный суд восстановил Кузьмина в качестве кандидата в нардепы

Ренат Кузьмин (скриншот)

Верховный суд восстановил бывшего заместителя генерального прокурора времен Виктора Януковича Рената Кузьмина - кандидатом в депутаты на досрочных выборах в Раду. Об этом Кузьмин сообщил в Facebook.

Постановление Верховного суда подтверждает законность отмены Шестым апелляционным административным судом снятия с регистрации Кузьмина кандидатом в народные депутаты по спискам Оппозиционной платформы — За жизнь.

Также Верховный суд обязал взыскать с Центральной избирательной комиссии судебный сбор в размере 4034 гривны 10 копеек на счет Верховного суда.

5 июля ЦИК отменила регистрацию Кузьмина кандидатом в депутаты. В Центризбиркоме отметили, что решение было принято в связи с поступлением в комиссию информации от СБУ, которая, показала, что Кузьмин не придерживался законодательного требования о проживании на территории Украины в течение последних пяти лет.

11 июля Шестой апелляционный административный суд отменил постановление Центризбиркома об отказе в регистрации бывшего замгенпрокурора.

Досрочные выборы в Раду пройдут 21 июля.