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16.07.2019, 09:32

Верховный суд восстановил Кузьмина в качестве кандидата в нардепы

Верховный суд восстановил Кузьмина в качестве кандидата в нардепы - Фото
Ренат Кузьмин (скриншот)

Верховный суд признал противоправным бездействие Центризбиркома при изучении информации о Кузьмине, предоставленной Службой безопасности Украины

Верховный суд восстановил бывшего заместителя генерального прокурора времен Виктора Януковича Рената Кузьмина - кандидатом в депутаты на досрочных выборах в Раду. Об этом Кузьмин сообщил в Facebook.

Постановление Верховного суда подтверждает законность отмены Шестым апелляционным административным судом снятия с регистрации Кузьмина кандидатом в народные депутаты по спискам Оппозиционной платформы — За жизнь.

Также Верховный суд обязал взыскать с Центральной избирательной комиссии судебный сбор в размере 4034 гривны 10 копеек на счет Верховного суда.  

5 июля ЦИК отменила регистрацию Кузьмина кандидатом в депутаты. В Центризбиркоме отметили, что решение было принято в связи с поступлением в комиссию информации от СБУ, которая, показала, что Кузьмин не придерживался законодательного требования о проживании на территории Украины в течение последних пяти лет.

11 июля Шестой апелляционный административный суд отменил постановление Центризбиркома об отказе в регистрации бывшего замгенпрокурора. 

Досрочные выборы в Раду пройдут 21 июля. 

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Теги: Ренат Кузьмин, выборы, цик
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