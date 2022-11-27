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"Верю в свободу": Риши Сунак опубликовал видео в поддержку Украины, озвученное украинцами

Цей матеріал також доступний українською
27.11.2022, 12:26
Фото - скриншот из видео

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак опубликовал в Twitter видеоролик "Мы верим в свободу", озвученный голосами украинцев и посвященный поддержке Украины в борье с российской агрессией.

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Перевод текста из видео: 

"Я верю в свободу. Я считаю, что мы должны отстаивать основные права, которые так важны для всех нас.

За наш суверенитет, за наше самоопределение и за основы стабильного международного порядка,  за восстановление которого все мы боремся.

Украинскому народу грозят бомбардировки днем и отключения электроэнергии по ночам.

Но мы знаем, что наши друзья всегда будут рядом, чтобы помочь нам через это пройти.

Великобритания — один из наших самых стойких союзников. Они дают оружие для нашей борьбы, оборудование, чтобы мы могли согреться, и дружбу, чтобы восстановить наш дух.

Мы знаем, что они никогда не подведут нас, пока мы сразаемся за победу в этой войне.

С вашей помощью мы обеспечим себе свободу. Вместе мы никогда не отступим, вместе мы будем сильными, вместе мы защитим Украину и те свободы, которыми мы все так дорожим."

Сергій Бережний
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