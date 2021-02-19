Вето президента. Зеленский просит Раду изменить закон о конкурсах на госслужбу: о чем речь
Президентское вето на закон о возобновлении конкурсов на госслужбу было наложено из-за ограничений полномочий исполняющих обязанности министра. Об этом сообщает пресс-служба президента.
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Президент Владимир Зеленский поддерживает необходимость возобновить конкурсы на государственные должности, но просит Верховную Раду убрать из закона положения, которые ограничивают полномочия исполняющих обязанности министров, говорится в заявлении пресс-службы ОП. По мнению Зеленского, эти положения ограничивают конституционные нормы о назначении членов правительства по представлению премьера.
"Если в течение долгого времени народные депутаты не назначают министра – а такое не раз у нас бывало, – эти нормы закона приведут к параличу деятельности всего министерства", – заявил Зеленский, отметив, что подобное недопустимо в стране, которая воюет и борется с кризисом из-за коронавируса.
Нардеп из Слуги народа Александр Качура сообщил в Telegram, что профильный комитет рассмотрел предложения Зеленского и одобрил их. Законопроект с предложениями президента может быть рассмотрен Радой уже сегодня, 19 февраля.
- 16 февраля 2021 года Рада восстановила конкурсы на государственные должности, приостановленные из-за карантина.
- Вчера, 18 февраля, Зеленский ветировал законопроект о конкурсах и отправил его в Раду со своими предложениями.
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