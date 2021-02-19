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Вето президента. Зеленский просит Раду изменить закон о конкурсах на госслужбу: о чем речь

19.02.2021, 10:48
Вето президента. Зеленский просит Раду изменить закон о конкурсах на госслужбу: о чем речь - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президентское вето на закон о возобновлении конкурсов на госслужбу было наложено из-за ограничений полномочий исполняющих обязанности министра. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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Президент Владимир Зеленский поддерживает необходимость возобновить конкурсы на государственные должности, но просит Верховную Раду убрать из закона положения, которые ограничивают полномочия исполняющих обязанности министров, говорится в заявлении пресс-службы ОП. По мнению Зеленского, эти положения ограничивают конституционные нормы о назначении членов правительства по представлению премьера.

"Если в течение долгого времени народные депутаты не назначают министра – а такое не раз у нас бывало, – эти нормы закона приведут к параличу деятельности всего министерства", – заявил Зеленский, отметив, что подобное недопустимо в стране, которая воюет и борется с кризисом из-за коронавируса.

Нардеп из Слуги народа Александр Качура сообщил в Telegram, что профильный комитет рассмотрел предложения Зеленского и одобрил их. Законопроект с предложениями президента может быть рассмотрен Радой уже сегодня, 19 февраля.

Денис Юдин
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верховная рада Владимир Зеленский конкурс вето госслужба
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