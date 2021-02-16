Рада восстановила конкурсы на государственные должности, приостановленные из-за карантина
Верховная Рада возобновила проведение конкурсов на должности государственной службы, приняв во втором чтении и в целом законопроект №4531.
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"За" проголосовали 289 нардепов, "против" – 12, "воздержались" – 53.
Конкурсы на госдолжности были остановлены в апреле 2020 года для предотвращения распространения COVID-19. Вакантные должности могли заполняться по контракту, заключенному на время действия карантина.
По принятому Радой закону, конкурсы на должности, занятые работающими по контракту на время карантина, должны быть объявлены в течение шести месяцев со дня вступления закона в силу.
Контракты, заключенные на время карантина, будут действовать до назначения победителей конкурсов.
Также законопроект предполагает, что кандидатуру министра можно вносить в Верховную Раду не более трех раз в течение года.
- В декабре 2020 года Рада подняла максимальный возраст госслужащих до 70 лет.
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