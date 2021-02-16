Рада восстановила конкурсы на государственные должности, приостановленные из-за карантина

Верховная Рада возобновила проведение конкурсов на должности государственной службы, приняв во втором чтении и в целом законопроект №4531.

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"За" проголосовали 289 нардепов, "против" – 12, "воздержались" – 53.

Конкурсы на госдолжности были остановлены в апреле 2020 года для предотвращения распространения COVID-19. Вакантные должности могли заполняться по контракту, заключенному на время действия карантина.

По принятому Радой закону, конкурсы на должности, занятые работающими по контракту на время карантина, должны быть объявлены в течение шести месяцев со дня вступления закона в силу.

Контракты, заключенные на время карантина, будут действовать до назначения победителей конкурсов.

Также законопроект предполагает, что кандидатуру министра можно вносить в Верховную Раду не более трех раз в течение года.

В декабре 2020 года Рада подняла максимальный возраст госслужащих до 70 лет.

Денис Юдин

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