Зеленский ветировал закон о возвращении конкурсов на должности госслужбы

Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду закон о возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы. Соответствующая информация опубликована в карточке законопроекта на сайте Рады.

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Указывается, что законопроект возвращен с предложениями. Какими именно, неизвестно — информация об этом пока отсутствует.

Конкурсы на госдолжности были остановлены в апреле 2020 года для предотвращения распространения COVID-19. Вакантные должности могли заполняться по контракту, заключенному на время действия карантина.

Согласно принятому Радой закону, конкурсы на должности, занятые работающими по контракту на время карантина, должны быть объявлены в течение шести месяцев со дня вступления закона в силу. Контракты, заключенные на время карантина, будут действовать до назначения победителей конкурсов.

В декабре 2020 года Рада подняла максимальный возраст госслужащих до 70 лет.

Вадим Ребрина

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