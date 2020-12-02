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Вилла в Италии, активы и кипрские фирмы. НАБУ вынуждено закрыть дело против Авакова

02.12.2020, 11:20
Вилла в Италии, активы и кипрские фирмы. НАБУ вынуждено закрыть дело против Авакова - Фото
Арсен Аваков (Иллюстративное фото - antac.org.ua)

Национальное антикоррупционное бюро закрыло дело о якобы незадекларированном имуществе министра внутренних дел Арсена Авакова из-за решения КСУ по декларациям. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции

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Сообщается, что речь идет о расследовании недекларирования министром виллы в Италии в муниципалитете Сан-Феличе-Чирчео, ее площадь составляет 566 кв. метров. По информации ЦПК, Аваков приобрел имущество в 2017 году через свою компанию, а в 2018 и 2019 годах не вносил ведомости о жилплощади в е-декларацию. 

Помимо этого, в течение 2015-2018 годов Аваков декларировал денежные активы свои и жены от 49 000 грн до $1,9 млн. При этом он не указал доходы от процентов, начисляемых банками, отмечают в ЦПК.

Также НАБУ расследовало достоверность сумм доходов жены главы МВД в декларации за 2017 год и дело о двух кипрских компаниях. Фирмы исчезли из декларации в 2018 году, хотя были ликвидированы в 2019 году. Из-за них, сообщает ЦПК, у Авакова нашли разницу между фактическими доходами и теми, которые были указаны в отчетности. 

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Станислав Стороженко
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