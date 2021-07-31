Витренко: Мы не рассматриваем закупки газа из России

Украина не рассматривает вариант закупок газа у России. Об этом заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко в интервью Радио Свобода.

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"Мы вообще такой вариант не рассматриваем, ни с кем не ведем разговор об этом", – заявил Витренко. По его словам, Украина хочет начать экспортировать газ, а не импортировать.

В Украине добывается примерно 20 млрд кубометров газа в год, страна потребляет около 30 млрд кубометров, 10 млрд импортируются, рассказал Витренко.

Главное для перехода на экспорт газа – не увеличить его добычу, а уменьшить неэффективное потребление, считает Витренко. Одним из наиболее проблемных секторов, который потребляет газ, он назвал централизованное теплоснабжение. В этой области в Украине есть возможности переходить с газа на такие источники энергии, как биомасса или биогаз, отметил Витренко.

23 июля 2021 года глава Газпрома заявил Алексей Миллер, что компания готова транспортировать газ через Украину после 2024 года по новым контрактам.

24 июля глава Нафтогаза заявил, что предложения о сохранении транзита в обмен на невыгодные закупки газа для Украины неприемлемы.

26 июля в Газпроме заявили, что не предлагали Украине поставки газа.

Денис Юдин

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