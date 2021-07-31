Витренко: Мы не рассматриваем закупки газа из России
Украина не рассматривает вариант закупок газа у России. Об этом заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко в интервью Радио Свобода.
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"Мы вообще такой вариант не рассматриваем, ни с кем не ведем разговор об этом", – заявил Витренко. По его словам, Украина хочет начать экспортировать газ, а не импортировать.
В Украине добывается примерно 20 млрд кубометров газа в год, страна потребляет около 30 млрд кубометров, 10 млрд импортируются, рассказал Витренко.
Главное для перехода на экспорт газа – не увеличить его добычу, а уменьшить неэффективное потребление, считает Витренко. Одним из наиболее проблемных секторов, который потребляет газ, он назвал централизованное теплоснабжение. В этой области в Украине есть возможности переходить с газа на такие источники энергии, как биомасса или биогаз, отметил Витренко.
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