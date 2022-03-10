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Вице-президент США Камала Харрис прибыла в Варшаву для обсуждения влияния войны на регион

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2022, 06:44
Вице-президент США Камала Харрис прибыла в Варшаву для обсуждения влияния войны на регион - Фото
Камала Харрис (фото - ЕРА)

Вице-президент США Камала Харрис 9 марта прибыла в Варшаву в рамках двухдневного визита в Польшу и Румынию, пишет Радио Свобода. Цель ее визита – обсуждение российского вторжения в Украину и влияния войны на регион.

Визит Харрис проходит на фоне дипломатического спора из-за передачи Украине польских самолетов-истребителей.

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6 марта в Белом доме заявили, что работают с Польшей над передачей польских истребителей МиГ-29 Украине. 8 марта Польша предложила передать в распоряжение США все свои МиГ-29 с расчетом на последующую передачу Украине через военную базу США в Германии.

Однако 9 марта в Пентагоне отклонили предложение Польши о передаче украинцам польских истребителей МиГ-29 через США. Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что не считает это предложение обоснованным.

Кирби также сказал, что идея, выдвинутая Польшей, слишком рискованна, поскольку США и НАТО стремятся избежать прямого конфликта между НАТО и Россией.

Представитель Белого дома Джен Псаки 9 марта заявила, что визит Харрис не касается дела самолетов, которое будет решаться по "военным каналам".

10 марта у Харрис запланирована встреча с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким и украинцами, выехавшими в Польшу из-за войны. 11 марта Харрис в Бухаресте встретится с президентом Румынии Клаусом Иоганнисом.

Ожидается, что вице-президент США воспользуется визитами в Польшу и Румынию для подчеркивания приверженности США НАТО и необходимости продолжения гуманитарной и военной помощи Украине.

Лев Шевченко
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