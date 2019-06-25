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25.06.2019, 14:05

Вице-президентом ПАСЕ может стать российский депутат

Вице-президентом ПАСЕ может стать российский депутат - Фото
Фото - пресс-служба ПАСЕ

Голосование пройдет сегодня во второй половине дня, результаты объявят завтра

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В Парламентской ассамблее Совета Европы пройдет голосование по кандидатуре замглавы российской делегации Леонида Слуцкого на пост вице-президента ПАСЕ. Об этом сообщает пресс-служба Ассамблеи.

"Ассамблея проведет тайное голосование на заседании во второй половине дня, результаты которого будут объявлены завтра утром", - сказано в сообщении. 

Украинская делегация заблокировала автоматическое избрание Слуцкого вице-президентом ПАСЕ, сообщает Укринформ.

Согласно процедуре, выдвинутые национальными делегациями кандидаты вступают в должность автоматически, без голосования. В то же время, если кандидатура имеет возражения от не менее чем 20 делегатов, тогда назначается тайное голосование.

В ночь на 25 июня в ПАСЕ решили, что делегация РФ, которую изгнали из зала заседаний в 2015 году за агрессию их страны против Украины, может вернуться, не выполнив никаких обязательств.

Украинская делегация решила приостановить участие в ПАСЕ.

В Кремле возвращение в Ассамблею назвали "позитивным явлением".

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Теги: пасе
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