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25.06.2019, 13:47

У Путина отреагировали на возвращение России в ПАСЕ

У Путина отреагировали на возвращение России в ПАСЕ - Фото
Дмитрий Песков (скриншот видео)

Пресс-секретарь президента страны-агрессора РФ прокомментировал возвращение прав российской делегации в ПАСЕ

Кремль позитивно относится к принятию резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая возвращает права российской делегации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Что касается возвращения нашей делегации в ПАСЕ, принятия соответствующей резолюции и направления наших парламентариев, - это весьма позитивное явление, (к которому, - ред.) можно относиться только позитивно", - сказал Песков.

По его словам, якобы "речь идет не о дипломатической победе Москвы, речь идет о победе "здравого" смысла, ибо Парламентская ассамблея Совета Европы не может полноценно работать без участия в ней российской делегации".

В ночь на 25 июня в ПАСЕ решили, что делегация РФ, которую изгнали из зала заседаний в 2015 году за агрессию их страны против Украины, может вернуться, не выполнив никаких обязательств. Украина может приостановить участие в ПАСЕ.

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Теги: Россия, дмитрий песков, кремль, пасе, реакция
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