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Визит Зеленского в Варшаву. С кем встретится президент

Визит Зеленского в Варшаву. С кем встретится президент - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)
29.08.2019, 09:20

Запланированы встречи президента с представителями польского бизнеса и украинской общины в Польше

Президент Владимир Зеленский в рамках двухдневного визита в Варшаву встретится с лидерами Польши, США, Бельгии, Литвы и Грузии. Об этом сообщает УНИАН в дипломатических кругах.

"Относительно структуры визита - планируется два дня. Первый день - польский двусторонний визит, второй день связан с отмечанием годовщины начала второй мировой войны", - сказали в дипломатических кругах.

31 августа Варшаве у Зеленского состоятся встречи с польским руководством - президентом Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким и представителями парламента Польши.

Запланированы встречи президента Украины с представителями польского бизнеса и украинской общины в Польше.

1 сентября Зеленский проведет ряд двусторонних встреч. "Пока у нас подтверждена Бельгия, Литва, Грузия, возможно, будут еще встречи, прорабатывается вопрос встречи с президентом США Дональдом Трампом", - уточнил собеседник.

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