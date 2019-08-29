Визит Зеленского в Варшаву. С кем встретится президент

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский в рамках двухдневного визита в Варшаву встретится с лидерами Польши, США, Бельгии, Литвы и Грузии. Об этом сообщает УНИАН в дипломатических кругах.



"Относительно структуры визита - планируется два дня. Первый день - польский двусторонний визит, второй день связан с отмечанием годовщины начала второй мировой войны", - сказали в дипломатических кругах.

31 августа Варшаве у Зеленского состоятся встречи с польским руководством - президентом Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким и представителями парламента Польши.

Запланированы встречи президента Украины с представителями польского бизнеса и украинской общины в Польше.

1 сентября Зеленский проведет ряд двусторонних встреч. "Пока у нас подтверждена Бельгия, Литва, Грузия, возможно, будут еще встречи, прорабатывается вопрос встречи с президентом США Дональдом Трампом", - уточнил собеседник.