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МИД о визовом режиме с Россией: С нынешним ресурсом не справимся

МИД о визовом режиме с Россией: С нынешним ресурсом не справимся - Фото
МИД (фото - Евгений Пилипенко/LIGA.net)
15.08.2019, 09:59

В случае введения Украиной визового режима со страной-агрессором Россией МИД потребуется дополнительный ресурс

Если Украина примет решение о введении визового режима с Россией, украинским дипломатам потребуются дополнительные ресурсы для его реализации. Об этом заявил государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц в интервью Интерфакс-Украина.

"Если такая задача будет поставлена – мы ее выполним, но для этого нужен дополнительный ресурс. Действующим ресурсом мы однозначно не справимся", - сказал Заяц.

Он отметил, что общее количество персонала пяти дипломатических учреждений Украины на территории России не превышает 80 человек, включая обслуживающий персонал, дежурных комендантов.

"Классическими методами оформления виз в иностранных учреждениях мы точно не справимся – нам в разы надо будет увеличивать штат нашего персонала в консульских учреждениях в России", - отметил дипломат.

  • 13 августа президент Владимир Зеленский издал указ об упрощении процедуры получения гражданства Украины для иностранцев, которые защищали территориальную целостность нашей страны, и для граждан РФ, преследуемых в России по политическим мотивам.

 

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визовый режим Владимир Зеленский Россия МИД андрей заяц
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