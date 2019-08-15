МИД о визовом режиме с Россией: С нынешним ресурсом не справимся

МИД (фото - Евгений Пилипенко/LIGA.net)

Если Украина примет решение о введении визового режима с Россией, украинским дипломатам потребуются дополнительные ресурсы для его реализации. Об этом заявил государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц в интервью Интерфакс-Украина.

"Если такая задача будет поставлена – мы ее выполним, но для этого нужен дополнительный ресурс. Действующим ресурсом мы однозначно не справимся", - сказал Заяц.

Он отметил, что общее количество персонала пяти дипломатических учреждений Украины на территории России не превышает 80 человек, включая обслуживающий персонал, дежурных комендантов.

"Классическими методами оформления виз в иностранных учреждениях мы точно не справимся – нам в разы надо будет увеличивать штат нашего персонала в консульских учреждениях в России", - отметил дипломат.