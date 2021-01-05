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Владелец пленок КГБ о Шеремете убежден – журналиста убили беларуские спецслужбы

05.01.2021, 17:37
Владелец пленок КГБ о Шеремете убежден – журналиста убили беларуские спецслужбы - Фото
Игорь Макар (скриншот с видео)

Бывший беларуский спецназовец Игорь Макар, который опубликовал пленки с разговором экс-главы КГБ Беларуси об убийстве журналиста Павла Шеремета, считает, что беларуские спецслужбы совершили это преступление по приказу Александра Лукашенко. Об этом Макар сказал в комментарии DW.

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Он говорит, что общался об этом с информаторами, представителями КГБ и другими силовиками.

"Я говорил об этом с информаторами, которые общались с другими людьми из КГБ и других структур, и мне было конкретно сказано, что работа по Павлу Шеремету беларускими спецслужбами не останавливалась. По моему мнению, это сделали именно беларуские спецслужбы. Даже из этой записи видно, насколько эмоциональным становится Зайцев, когда речь идет о Шеремете. Я уверен, что Лукашенко дал установку КГБ устранить Шеремета", – сказал он.

На вопрос, не готовятся ли подобные преступления сейчас, Макар отвечать не стал.

"К сожалению, я не могу на этот вопрос ответить, потому что я веду серьезную работу в данном направлении. Когда у меня будет информация, которая будет касаться чьей-то жизни, и я буду уверен, что мой информатор в безопасности, я обязательно это опубликую", – сказал он.

В интервью Euroradio Live Макара спросили, почему он не предупредил Шеремета о готовящемся покушении (запись сделана в 2012 году, Шеремета убили в 2016-м).

"Если бы я на то время опубликовал данную запись и, допустим, спас бы жизнь Павлу Шеремету, то сегодня я не смог бы помогать своему беларускому народу", – ответил Макар.

По его словам, информация об угрозе фигурировавшим в разговоре лицам была передана американской стороне: "Но, как я понимаю, действия были сделаны только в отношении Алкаева. Не знаю, как насчет Бородача и Дудкина. Также не знаю по поводу Шеремета. Судя по всему, он был не знаком с этим".

Справка. Олег Алкаев – бывший начальник СИЗО в Минске, в котором приводятся в исполнение смертные приговоры. Эмигрировав в Германию, он рассказывал о том, как Лукашенко устраивал внесудебные казни.

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Вадим Ребрина
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