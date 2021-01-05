UA

Пленки КГБ о Шеремете. Полиция приглашает в Украину распорядителя записей

05.01.2021, 15:16
Пленки КГБ о Шеремете. Полиция приглашает в Украину распорядителя записей - Фото
На месте убийства Шеремета, июль 2016-го (Фото: Роман Пилипей/ЕРА)

Нацполиция приглашает в Украину распорядителя записей, на которых КГБ Беларуси якобы обсуждает убийство журналиста Павла Шеремета. С ним запланированы следственные действия, сообщает пресс-служба Нацпола.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что собственник пленок проживает в одной из стран ЕС. Ему подготовили официальное приглашение в Украину для участия в следственных действиях. Мужчине предоставят статус свидетеля и охрану.

Также сообщается, что была сформирована группа полицейских и сотрудников Офиса генпрокурора, которые готовы поехать в страну проживания распорядителя.

При этом аудиозаписи уже переданы на фоноскопическую экспертизу, отметили правоохранители.

В полиции не называют имени распорядителя пленок. Однако опубликовавшие записи журналисты писали, что их передал бывший беларуский спецназовец Игорь Макар. Он заявлял, что уже контактировал с украинскими спецслужбами и готов дать показания в прокуратуре. Он также говорил, что готов прилететь в Украину, но отмечал, что это зависит от украинских спецслужб.

  • 20 июля 2016-го в Киеве взорвали авто с Шереметом.
  • В декабре 2019-го МВД объявило подозреваемых: это музыкант и сержант ССО Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко
  • Вчера, 4 января, Euobserver и оппозиционные беларуские СМИ опубликовали записи 2012 года, на которых в КГБ якобы обсуждали убийство Шеремета и еще трех беларусов, проживающих в Германии.
  • В МВД отреагировали, заявив, что в декабре 2020 года получили через разведку информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета. Там также сказали, что записи не повлияют на дело Антоненко, Кузьменко и Дугарь.
  • Адвокаты Антоненко заявили, что "беларуский след" даже не рассматривался следствием, хотя он должен был быть первоочередной версией расследования.

Читайте также: Диктатор, деньги, трое убийц. Как спецслужбы сливают Лукашенко

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
полиция убийство Павел Шеремет кгб игорь макар

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
27 бизнес-уроков 2020 года от 13 топ-менеджеров

27 бизнес-уроков 2020 года от 13 топ-менеджеров
 