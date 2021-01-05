Пленки КГБ о Шеремете. Полиция приглашает в Украину распорядителя записей

Нацполиция приглашает в Украину распорядителя записей, на которых КГБ Беларуси якобы обсуждает убийство журналиста Павла Шеремета. С ним запланированы следственные действия, сообщает пресс-служба Нацпола.

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Отмечается, что собственник пленок проживает в одной из стран ЕС. Ему подготовили официальное приглашение в Украину для участия в следственных действиях. Мужчине предоставят статус свидетеля и охрану.

Также сообщается, что была сформирована группа полицейских и сотрудников Офиса генпрокурора, которые готовы поехать в страну проживания распорядителя.

При этом аудиозаписи уже переданы на фоноскопическую экспертизу, отметили правоохранители.

В полиции не называют имени распорядителя пленок. Однако опубликовавшие записи журналисты писали, что их передал бывший беларуский спецназовец Игорь Макар. Он заявлял, что уже контактировал с украинскими спецслужбами и готов дать показания в прокуратуре. Он также говорил, что готов прилететь в Украину, но отмечал, что это зависит от украинских спецслужб.

20 июля 2016-го в Киеве взорвали авто с Шереметом.

В декабре 2019-го МВД объявило подозреваемых: это музыкант и сержант ССО Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко.

Вчера, 4 января, Euobserver и оппозиционные беларуские СМИ опубликовали записи 2012 года, на которых в КГБ якобы обсуждали убийство Шеремета и еще трех беларусов, проживающих в Германии.

В МВД отреагировали, заявив, что в декабре 2020 года получили через разведку информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета. Там также сказали, что записи не повлияют на дело Антоненко, Кузьменко и Дугарь.

Адвокаты Антоненко заявили, что "беларуский след" даже не рассматривался следствием, хотя он должен был быть первоочередной версией расследования.

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Марк Сировой

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