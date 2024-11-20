Владелец Telegram-канала Джокер депутат Кравец получил "белый билет" – hromadske

В расследовании выяснили, с кем встречается "слуга народа" во время поездок за границу якобы "по дронам"

Роман Кравец (Фото: vlasti.net)

Депутат от Слуги народа и владелец Telegram-канала "Джокер" Роман Кравец с начала полномасштабной войны восемь раз выезжал за границу. hromadske провело расследование и узнало, что он несколько месяцев назад получил "белый билет".

Как говорится в расследовании, до июня 2024 года Кравец выезжал за границу пять раз, а в период с июня по октябрь – еще трижды. Последняя поездка состоялась с 22 сентября по 3 октября.

По словам Кравца, сначала он выезжал за границу через систему "Шлях", вероятно, в качестве волонтера. Затем поводом для выезда из Украины стал "белый билет". Каждый раз, как сообщил депутат, он ездил покупать дроны.

Что касается прохождения военно-врачебной комиссии депутатом от Слуги народа, то 16 июля Голосеевский территориальный центр комплектования снял Кравца с военного учета.

Подпись депутата на документе по ознакомлению с решением ТЦК стоит тем же числом. Однако, по данным hromadske, в период с 20 июня по 20 июля Кравец находился за границей.

Как утверждают расследователи, подпись на документе ТЦК якобы отличается от подписи депутата на договоре о покупке квартиры в Днепре в начале 2023 года. По словам Кравца, он якобы не покупал эту квартиру, а его подпись подделали.

Во время крайней поездки за границу депутата заметили 22 сентября в парижском аэропорту в компании 23-летней блогерши Ульяны Мельник. А в Париже они заселились в пятизвездочный отель Shangri-La Paris, где ночь стоит от $2000 до $6500.

Уже 23 октября Кравец вместе с девушкой были замечены в Париже у брендовых бутиков: Chanel, Gucci, Hermes и Louis Vuitton. Вечером гуляли по городу, а затем отправились в Вену.

Мельник и Портной в Париже, фото:

В Вене Кравец был замечен 26 сентября в баре гостиницы Ritz в компании бывшего главы ОП Андрея Богдана и киевского бизнесмена Сеяра Куршутова.

Портной, Мельник, Богдан и Куршутов в баре, фото:

Последний в 2021 году попал в санкционный список Совета нацбезопасности и обороны за контрабанду, а в сентябре 2022 года был лишен украинского гражданства. Кроме этого, в российских базах есть паспорт гражданина РФ и налоговый номер с личными данными Куршутова.

Однако сам бизнесмен отрицает наличие гражданства РФ. Паспорт, по его словам, не настоящий.

Скрин из российской базы, фото:

Также, по информации hromadske, Куршутов контролирует Telegram-канал "Темный рыцарь". В июне канал опубликовал пост расследования hromadske о "Джокере" с унизительными комментариями в сторону Кравца.

Однако, по словам бизнесмена, у него с Кравцем, с которым познакомился в августе 2024 года, неплохие отношения.

"Отношения приятельские. Ничего плохого мне Роман не делал, считаю его человеком интересным и талантливым, хоть и молодым, но этот недостаток быстро пройдет", – сказал бизнесмен.

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