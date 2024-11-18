"Выбивали" $2,5 млн из мобилизованного бизнесмена. Задержан депутат Пришедько – источник
Служба безопасности сообщила о задержании в Днепропетровской области лидера банды рэкетиров, требовавшей деньги у военного. По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о Юрии Пришедько – депутате Подгородненского городского совета Днепровского района Днепропетровской области.
Как выяснили следователи, подозреваемые требовали у предпринимателей деньги, а если те отказывались, то похищали их, пытали и угрожали убить.
В частности, известно о "выбивании" $2,5 млн из местного предпринимателя, который в начале полномасштабной войны мобилизовался в Вооруженные Силы Украины, а сейчас находится на передовой.
Как сообщили в СБУ, подозреваемые на трех авто "подрезали" авто военного и похитили его прямо посреди дороги, когда тот направлялся на службу. Его вывезли в лесопосадку, били в течение часа и угрожали.
Затем, как выяснили следователи, мужчину заперли в подготовленном помещении, а уже после пыток отпустили для того, чтобы он нашел и передал деньги. Кроме этого, подозреваемые, как утверждается, требовали, чтобы предприниматель переписал на них часть корпоративных прав на действующий бизнес.
Депутат был задержан во время очередной угрозы военному убийству. Ему сообщили о подозрении в вымогательстве и похищенном человеке.
Во время обысков у фигурантов дела изъяли оружие и деньги, вероятно, полученные преступным путем.
В случае доказания вины депутату и его сообщникам может грозить до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.
В местных СМИ его называют "землевладельцем" и "царьком", а также обвиняют в "перевороте", чтобы снять с поста мэра Андрея Горбу. Местные жители характеризуют его как "бандита из 90-х".
Также сообщается, что он является фигурантом нескольких уголовных производств (поджог, повреждение имущества и так далее) и якобы сторонником "русского мира". Пришедько "защищает русскую церковь", а его неофициального охранника Игнатенко подозревают в убийстве военного ВСУ в 2022 году.
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