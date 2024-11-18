"Вибивали" $2,5 млн з мобілізованого підприємця. Затримано депутата Пришедька – джерело

Юрій Пришедько (Фото: Facebook-сторінка депутата)

Служба безпеки повідомила про затримання у Дніпропетровській області лідера банди рекетирів, яка вимагала гроші у військового. За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про Юрія Пришедька – депутата Підгородненської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області.

Як з'ясували слідчі, підозрювані вимагали гроші у підприємців, а якщо ті відмовлялися, то викрадали їх, катували та погрожували вбити.

Зокрема, відомо про "вибивання" $2,5 млн з місцевого підприємця, який на початку повномасштабної війни мобілізувався до Збройних Сил України, а зараз перебуває на передовій.

Як повідомили в СБУ, підозрювані на трьох авто "підрізали" авто військового і викрали його прямо посеред дороги, коли той прямував на службу. Його вивезли до лісопосадки, били протягом години та погрожували.

Потім, як з'ясували слідчі, чоловіка ув'язнили в підготовленому приміщенні, а вже після тортур відпустили для того, щоб він знайшов та передав гроші. Крім цього, підозрювані, як стверджується вимагали, щоб підприємець переписав на них частину корпоративних прав на чинний бізнес.

Депутата затримали під час чергової погрози військовому вбивством. Йому повідомили про підозру у вимаганні та викрадені людини.

Під час обшуків у фігурантів справи вилучили зброю та гроші, які, ймовірно, були одержані злочинним шляхом.

У разі доведення провини депутату та його спільникам може загрожувати до 12 років за ґратами із конфіскацією майна.

Довідка. Юрій Пришедько – директор товариства з обмеженою відповідальністю "Агропромисловий комплекс "Спаський". У 2020 році балотувався до облради, але не зміг пройти.



В місцевих ЗМІ його



Також повідомляється, що він є фігурантом кількох кримінальних проваджень (підпал, пошкодження майна тощо) та нібито прихильником "русского мира". Пришедько "захищає російську церкву", а його неофіційного охоронця Ігнатенка підозрюють у вбивстві військового ЗСУ у 2022 році.



Юрій Пришедько – директор товариства з обмеженою відповідальністю "Агропромисловий комплекс "Спаський". У 2020 році балотувався до облради, але не зміг пройти.В місцевих ЗМІ його називають "землевласником" та "царьком", а також звинувачують у "перевороті", щоб зняти з поста мера Андрія Горба. Місцеві мешканці характеризують його як "бандита з 90-х".Також повідомляється, що він є фігурантом кількох кримінальних проваджень (підпал, пошкодження майна тощо) та нібито прихильником "русского мира". Пришедько "захищає російську церкву", а його неофіційного охоронця Ігнатенка підозрюють у вбивстві військового ЗСУ у 2022 році.

1 листопада СБУ повідомила, що ексдепутат від Партії регіонів працював на Росію і закликав бити по Сумській області.

14 листопада нардеп Євген Шевченко отримав підозру у державній зраді.

15 листопада СБУ повідомила про затримання підполковника, який передавав росіянам плани спецоперацій України в тилу ворога.