СБУ: Ексдепутат від Партії регіонів працював на Росію і закликав бити по Сумській області

Чоловікові може загрожувати довічне позбавлення волі – його підозрюють у державній зраді

Затримання підозрюваного (Фото: Офіс генпрокурора)

На Сумщині Служба безпеки України затримала колишнього депутата від Партії регіонів. Як повідомляють правоохоронці, чоловік допомагав Росії наводити удари по області та закликав бити "якнайшвидше".

За даними слідства, 48-річний колишній депутат Шосткінської міськради був дистанційно завербований Федеральною службою безпеки Росії у липні цього року. Його завдання було шпигувати за прямуванням ешелонів Сил оборони та фіксувати місця дислокації українських військ біля кордону.

Як з'ясували слідчі, щоб отримати дані, він на власному авто об’їжджав місцевість та фільмував все на відео чи фотографував. Він також випитував у знайомих під час "побутових розмов" інформацію про Збройні Сили України.

Отримані дані надсилав своєму куратору – кадровому співробітнику ФСБ, чию особу вже встановлено. І просив у своїх звітах "якнайшвидше" завдавати нових ударів по Сумах та області, зокрема по будівлях територіальних центрів комплектування.

СБУ затримала колишнього депутата за місцем проживання у Шостці. Під час обшуку в нього вилучили мобільний телефон із доказами та повідомили про підозру в державній зраді.

Наразі чоловік перебуває під вартою. В разі доведення провини йому може загрожувати довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

ВИПРАВЛЕНО О 12:25. У попередній версії в заголовку замість "ексдепутат" було вказано "екснардеп".