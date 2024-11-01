СБУ: Экс-нардеп от Партии регионов работал на Россию и призывал бить по Сумской области

Мужчине может грозить пожизненное лишение свободы – его подозревают в государственной измене

Задержание подозреваемого (Фото: Офис генпрокурора)

В Сумской области Служба безопасности Украины задержала бывшего депутата от Партии регионов. Как сообщают правоохранители, мужчина помогал наводить России удары по области и призвал бить "как можно скорее".

По данным следствия, 48-летний бывший депутат Шосткинского горсовета был дистанционно завербован Федеральной службой безопасности России в июле этого года. Его задачей было шпионить за маршрутом эшелонов Сил обороны и фиксировать места дислокации украинских войск у границы.

Как выяснили следователи, чтобы получить данные, он на собственном авто объезжал местность и снимал все на видео или фотографировал. Он также выспрашивал у знакомых во время "бытовых разговоров" информацию о Вооруженных Силах Украины.

Полученные данные присылал своему куратору – кадровому сотруднику ФСБ, чью личность уже установлено. И просил в своих отчетах "как можно быстрее" наносить новые удары по Сумам и области, в частности по зданиям территориальных центров комплектации.

СБУ задержала бывшего депутата по месту жительства в Шостке. Во время обыска у него изъяли мобильный телефон с доказательствами и сообщили о подозрении в государственной измене.

В настоящее время мужчина находится под стражей. В случае доказательства вины ему может грозить пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.