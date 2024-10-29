В Киеве взяли помощника главы Подольского ТЦК на взятке от адвоката – прокуратура
Правоохранители сообщили о подозрении в коррупции помощнику начальника Подольского районного территориального центра комплектования в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.
По данным правоохранителей, помощник по правовой работе требовал и получил взятку от адвоката за непривлечение его клиента к административной ответственности за нарушение правил военного учета, а также за дальнейшую постановку на военный учет.
Таким образом, клиент юриста мог избежать мобилизации, замечает прокуратура.
Ведомство называет сумму взятки – 25 000 грн и $4000 (совокупно – около 190 460 грн).
Сейчас фигурант задержан, ему избрали меру пресечения – содержание под стражей с залогом почти 212 000 грн.
Максимально должностному лицу грозит 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на три года.
Оперативное сопровождение по делу осуществляет Департамент военной контрразведки Службы безопасности Украины.
Впервые о задержании чиновника сообщили в самом Подольском районном ТЦК 25 октября.
24 октября ДБР заявило о задержании в Киеве трех должностных лиц Голосеевского районного территориального центра комплектования и трех гражданских. По данным следствия, те организовали схему незаконного уклонения от мобилизации, а во время обысков обнаружили более $1,2 млн. наличными и элитный автопарк.
- 26 октября во Львове задержали чиновника территориального центра комплектования – по данным следствия, тот предлагал взятку инспектору, чтобы он не привлекал к ответственности пьяного подчиненного.