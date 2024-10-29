В Киеве взяли помощника главы Подольского ТЦК на взятке от адвоката – прокуратура

Фото: пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона

Правоохранители сообщили о подозрении в коррупции помощнику начальника Подольского районного территориального центра комплектования в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

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По данным правоохранителей, помощник по правовой работе требовал и получил взятку от адвоката за непривлечение его клиента к административной ответственности за нарушение правил военного учета, а также за дальнейшую постановку на военный учет.

Таким образом, клиент юриста мог избежать мобилизации, замечает прокуратура.

Ведомство называет сумму взятки – 25 000 грн и $4000 (совокупно – около 190 460 грн).

Сейчас фигурант задержан, ему избрали меру пресечения – содержание под стражей с залогом почти 212 000 грн.

Максимально должностному лицу грозит 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на три года.

Оперативное сопровождение по делу осуществляет Департамент военной контрразведки Службы безопасности Украины.

Впервые о задержании чиновника сообщили в самом Подольском районном ТЦК 25 октября.

Фото: пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона