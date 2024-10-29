У Києві взяли помічника голови Подільського ТЦК на хабарі від адвоката – прокуратура
Правоохоронці повідомили про підозру в корупції помічнику начальника Подільського районного територіального центру комплектування у Києві. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.
За даними правоохоронців, помічник із правової роботи вимагав та отримав хабар від адвоката за непритягнення його клієнта до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку, а також за подальшу постановку на військовий облік.
У такий спосіб клієнт юриста міг уникнути мобілізації, зауважує прокуратура.
Відомство називає суму хабаря – 25 000 грн та $4000 (сукупно – близько 190 460 грн).
Наразі фігуранта затримано, йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою із заставою у майже 212 000 грн.
Максимально посадовцю загрожує 10 років тюрми з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки.
Оперативний супровід у справі здійснює Департамент військової контррозвідки Служби безпеки України.
Уперше про затримання чиновника повідомили у самому Подільському районному ТЦК 25 жовтня.
24 жовтня ДБР заявило про затримання у Києві трьох посадовців Голосіївського районного територіального центру комплектування та трьох цивільних. За даними слідства, ті організували схему незаконного ухилення від мобілізації, а під час обшуків виявили понад $1,2 млн готівкою та елітний автопарк.
- 26 жовтня у Львові затримали посадовця територіального центру комплектування – за даними слідства, той пропонував хабар інспектору, щоб він не притягував до відповідальності п'яного підлеглого чиновника.