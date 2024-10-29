У Києві взяли помічника голови Подільського ТЦК на хабарі від адвоката – прокуратура

За хабар клієнт юриста міг уникнути мобілізації, зауважують правоохоронці

Фото: пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону

Правоохоронці повідомили про підозру в корупції помічнику начальника Подільського районного територіального центру комплектування у Києві. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

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За даними правоохоронців, помічник із правової роботи вимагав та отримав хабар від адвоката за непритягнення його клієнта до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку, а також за подальшу постановку на військовий облік.

У такий спосіб клієнт юриста міг уникнути мобілізації, зауважує прокуратура.

Відомство називає суму хабаря – 25 000 грн та $4000 (сукупно – близько 190 460 грн).

Наразі фігуранта затримано, йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою із заставою у майже 212 000 грн.

Максимально посадовцю загрожує 10 років тюрми з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки.

Оперативний супровід у справі здійснює Департамент військової контррозвідки Служби безпеки України.

Уперше про затримання чиновника повідомили у самому Подільському районному ТЦК 25 жовтня.

Фото: пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону