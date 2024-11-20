Власник Telegram-каналу "Джокер" депутат Кравець отримав "білий квиток" – hromadske

У розслідуванні з'ясували, з ким зустрічається "слуга народу" під час поїздок за кордон нібито "по дрони"

Роман Кравець (Фото: vlasti.net)

Депутат від Слуги народу та власник Telegram-каналу "Джокер" Роман Кравець з початку повномасштабної війни вісім разів виїжджав за кордон. hromadske провело розслідування та дізналося, що він кілька місяців тому отримав "білий квиток".

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Як йдеться в розслідуванні, до червня 2024 року Кравець виїжджав за кордон п'ять разів, а в період с червня по жовтень – ще тричі. Остання поїздка відбулася з 22 вересня по 3 жовтня.

За словами самого Кравця, спершу він виїздив за кордон через систему "Шлях", ймовірно, як волонтер. Потім підставою для виїзду з України став "білий квиток". Кожен раз, як повідомив депутат, він їздив купляти дрони.

Що стосується проходження військово-лікарської комісії депутатом від Слуги народу, то 16 липня Голосіївський територіальний центр комплектування зняв Кравця з військового обліку.

Підпис депутата на документі щодо ознайомлення з рішенням ТЦК стоїть тим же числом. Однак, за даними hromadske, в період з 20 червня до 20 липня Кравець перебував за кордоном.

Як стверджують розслідувачі, підпис на документі ТЦК нібито відмінний від підпису депутата на договорі про купівлю квартири у Дніпрі на початку 2023 року. За словами Кравця, він нібито не купляв цієї квартири, а його підпис підробили.

Під час крайньої поїздки за кордон депутата помітили 22 вересня у паризькому аеропорті в компанії 23-річної блогерки Уляни Мельник. А Парижі вони заселилися в п'ятизірковий готель Shangri-La Paris, де ніч коштує від $2000 до $6500.

Вже 23 жовтня Кравець разом із дівчиною були помічені в Парижі біля брендових бутиків: Chanel, Gucci, Hermes та Louis Vuitton. Ввечері гуляли містом, а потім відправилися до Відня.

Мельник та Кравець у Парижі, фото: hromadske

У Відні Кравець був помічений 26 вересня в барі готелю Ritz в компанії колишнього голови ОП Андрія Богдана та київського бізнесмена Сеяра Куршутова.

Кравець, Мельник, Богдан та Куршутов в барі, фото: hromadske

Останній у 2021 році потрапив до санкційного списку Ради нацбезпеки та оборони за контрабанду, а у вересні 2022 року був позбавлений українського громадянства. Окрім цього, в російських базах є паспорт громадянина РФ та поатковий номер з особистими даними Куршутова.

Однак сам бізнесмен заперечує наявність громадянства РФ. Паспорт, за його словами, несправжній.

Скрін з російської бази, фото: hromadske

Також за інформацією hromadske, Куршутов контролює Telegram-канал "Темний рицар". У червні канал опублікував пост розслідування hromadske про "Джокера" з принизливими коментарями в бік Кравця.

Однак за словами бізнесмена, в нього з Кравцем, з яким познайомився у серпні 2024 року, непогані відносини.

"Стосунки приятельські. Нічого поганого мені Роман не робив, вважаю його людиною цікавою та талановитою, хоч і молодою, але цей недолік швидко пройде", – сказав бізнесмен.

10 жовтня повідомлялося, що депутатів-втікачів Дмитрука й Одарченка відкликали з комітетів Ради. Відповідне рішення підтримали 245 парламентарів.

14 листопада нардеп Євген Шевченко отримав підозру у державній зраді.

18 листопада СБУ повідомила, що у Дніпропетровській області затримали депутата Юрія Пришедько. Його підозрюють в тому, що він був лідером банди рекетирів.