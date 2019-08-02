Власти Британии озвучили, чего ждут от Зеленского и новой Рады

Джудит Гоф (скриншот из видеозаписи Hromаdske)

Британия ждет формирования нового правительства Украины, хочет знать, что будет на повестке дня в Раде и какие шаги сделает президент Владимир Зеленский, чтобы выполнить обещания по борьбе с коррупцией и реформам. Об этом уходящая посол Великобритании в Украине Джудит Гоф рассказала BBC News Украина.

"Хотим видеть четкий сигнал, что к коррупции толерантности не будет. Украине нужно победить эту эндемичную культуру, часто принуждающую людей к коррупции", - подчеркнула она.

Кроме того, Лондон пока не может понять - заявление Зеленского о люстрации прошлой власти - это была предвыборная риторика или реальное намерение.

"Если есть доказательства нарушений... то в отношении всех, кого в этом подозревают, нужно следовать доказательствам и букве закона. Это, по нашему мнению, более разумно, чем полномасштабная люстрация всего поколения политиков", - отметила она.

Также, говорит Гоф, Британия не видит никаких оснований для проведения досрочных местных выборов в Украине, потому что наличие избирательных циклов - это часть демократии : "Если у вас были одни досрочные выборы, это не значит, что обязательно нужно проводить досрочно и другие".

Новым британским послом в Украине с августа будет Мелинда Симмонс.