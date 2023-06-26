Власти Одессы назвали места попадания несбитого Калибра и обломков дронов-камикадзе
26.06.2023, 10:46
С-400 (Фото: EPA)
Ночью 26 июня российские оккупанты атаковали Одессу ракетами "Калибр" и ударными дронами Shahed-136. Одна ракета попала в склад. Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.
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Кипер подтвердил информацию Воздушных сил, что Одесскую область атаковали три "Калибра", два из которых сбила ПВО, и четыре дрона-камикадзе – все уничтожены.
"Одна ракета попала в складское помещение в Одесском районе", – написал Кипер.
Он добавил, что обломки дронов упали на открытую территорию, а взрывными волнами повреждены окна в многоквартирных домах прибрежной зоны.
"Данных о пострадавших не поступало", – написал глава ОВА.
- Ночью 26 июня россияне атаковали Одессу ракетами "Калибр" и дронами на фоне грозы в Черном море.
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