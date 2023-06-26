Влада Одеси назвала місця влучання незбитого Калібру та уламків дронів-камікадзе

Вночі 26 червня російські окупанти атакували Одесу ракетами "Калібр" та ударними дронами Shahed-136. Одна ракета влучила у склад. Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Кіпер підтвердив інформацію Повітряних сил, що Одеську область атакували три "Калібри", два з яких збила ППО, і чотири дрони-камікадзе – всі знищені.

"Одна ракета влучила у складське приміщення в Одеському районі", – написав Кіпер.

Він додав, що уламки дронів впали на відкриту територію, а вибуховими хвилями пошкоджено вікна у багатоквартирних будинках прибережної зони.

"Даних щодо постраждалих не надходило", – написав глава ОВА.

Вночі 26 червня росіяни атакували Одесу ракетами "Калібр" та дронами на тлі грози у Чорному морі.

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